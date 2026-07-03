Danas je Dan bez plastičnih kesa

Međunarodni dan bez plastičnih kesa posvećen je podizanju svesti o negativnom uticaju plastike na živi svet, kao i davanju konkretnih primera kako svako od nas može doprineti prevazilaženju ovog značajnog ekološkog problema.

Iniciran od strane organizacije Zero Waste Europe, ovaj dan se od 2008. godine obeležava svakog 3. jula u sve više zemalja sveta.

Prema istraživanjima, čovek u proseku koristi plastičnu kesu svega 25 minuta, nakon čega je ili odlaže u kantu za komunalni otpad ili ostavlja negde u prirodi i prepušta viševekovnom procesu samo-razgradnje. U tom procesu, plastika zagađuje vodu, zemljište, životinje, ali i samog čoveka, jer se za mikroplastiku u okeanima vezuju toksini koji na taj način ulaze u lanac ishrane.

Povrh svega, u okeanima su se od nagomilanog plastičnog otpada vremenom formirali veliki grebeni, a najveći udeo u tome imaju upravo plastične kese.