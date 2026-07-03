Poskupeli evrodizel i benzin za po dva dinara

Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za dva dinara i litar će koštati 195 dinara, a cena evrodizela biće 219 dinara, što je isto dva dinara skuplje.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Vlada Srbije u nedelju je produžila Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte za 60 dana.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.