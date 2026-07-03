Volontersko Udruženje “Prijatelji dece” darivalo decu iz 27 osnovnih i srednjih škola

Volontersko Udruženje “Prijatelji dece” Kruševac uz podršku Gradske uprave Kruševac, Školske uprave Rasinskog okruga i Eparhije kruševačke organizovalo je u amfiteatru crkve Lazarice darivanje dece iz 27 osnovnih i srednjih škola, kao i decu koja su na hospitalizaciji na Dečijem odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu, povodom Vidovdan , a uz medijsku podršku Radio Televizije Kruševac.

Ovo je u ovoj godini treće okupljanje i darivanje, prethodna dva bila su upriličena povom Božića i Vaskrsa.

Prigodan program održan je u amfiteatru crkve Lazarice uz nasup Dečijeg crkvenog hora Kolibrići Svetog kneza Lazara, a pozdravnu besedu održao je sekretar eparhije Kruševačke protojerej stavrofor Dragi Veškovac.