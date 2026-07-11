Počeo da radi portal “Ko si, bre, ti”: Anonime prijave o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera

Portal je dostupan na adresi www.kosibreti.rs, a građani na njemu mogu anonimno da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, korupciju, zloupotrebe i sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da će na portalu građani moći bezbedno i apsolutno anonimno da podnesu prijavu o nepravilnostima, zloupotrebama, pre svega javnih funkcionera, ali i svih drugih javnih radnika.

Naveo je da će građani moći bez ostavljanja e-maila, bez ostavljanja imena, potpuno zaštićeno da napišu sve ono što znaju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas nešto posle 13 časova već stiglo 88 prijava na platformi “Ko si bre ti?”, kao i da ih ljudi šalju iz svih delova zemlje.

“Stiglo je 87 prijava i kao što sam rekao uzbuđen sam i ponosan zbog ovoga, jer ljudi su ovde pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na druge društvene mreže”.

Vučić je naglasio da su građani taj portal ozbiljno shvatili.

“Neki nam se žale na postupanje carinskih službenika, govore i šalju dokumentaciju gde misle da je nešto prekršeno. Drugi koji kažu: Imate problem sa bahatim funkcionerom u Pančevu koji parkira na trotoaru. Poslali su nam fotografiju njegovog automobila, sva četiri točka na trotoaru, i to u centru Pančeva. Slično je sa nekim drugim važnim stvarima koje su nam od velike pomoći”, rekao je Vučić.

Kaže da neće biti jednostavno da na sve stignu da odgovore, jer mali tim ljudi radi na tome.

“Nemamo toliko kapaciteta, ali ćemo sve da postignemo. I sve ćemo da, uz mnogo truda, mnogo napora, da postignemo. Odličnih ideja ima iz Negotina, žalbi iz Mošorina”, rekao je Vučić.

Krajnji cilj portala da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima

Predsednik Vučić izjavio je danas da platforma “Ko si bre ti?” dobro tehnički funkcioniše i da je veoma zadovoljan kako se sve odvija i naveo da je krajnji cilj pokretanja portala da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima.

”Da pokažemo više brige prema ljudima, da budemo svesni da ne možemo nehajno da parkiramo na trotoaru misleći da to niko neće da primeti, zato što opštinski ili gradski parking servis neće da reaguje jer te poznaju kao istaknutog aktivistu ili visokog funkcionera, ili bilo šta slično. A to je ono što ljudima najviše smeta – te male stvari, uslovno govoreći. Male stvari su, u stvari, velike stvari i one govore o ljudima”, rekao je Vučić za TV Pink.

Naveo je da je dobio nekoliko prijava vezano za rotaciju i dodao da to ne može sasvim da se zabrani.

”A ko god od njih ima rotaciju, nažalost, uvek je koristi, valjda je to neki poseban statusni simbol, ‘uspeli smo u životu’ i tome slično”, dodao je Vučić.

Naveo je da sutra ide u selo Sinkovce kod Leskovca gde su meštani tražili da im se uradi put koji će, kako je rekao, biti završen za dan-dva i dodao da ide da razgovara sa građanima.

Vučić je rekao da je dobio prijavu kako je do juče izgledala škola u tom mestu koja je, kako kaže, mogla da se obnovi za nekoliko hiljada evra.

”Niko o tome nije brinuo. Ni sami meštani, ali nisu brinuli ni ovi iz opštine. I sad se pitam kako je moguće da se to rešava zato što ja dolazim, da to ne bih video. Zašto neko nije obilazio i pokazao tu brigu pre nego što sam ja najavio svoj dolazak? I to su veoma važne stvari, zato što će to onda naterati ljude da moraju više pažnje da posvete običnom čoveku”, istakao je Vučić.

Na pitanje zašto je baš sad pokrenut taj portal, Vučić je rekao da je između 2008. i 2012. godine razmišljao o tome kako u Srbiji svako misli posle dve ili tri godine da je vreme za ”neke nove” i dodao da to ne treba i ne može da bude pravilo i da neko može da bude na vlasti i 10 i 15 godina.

”To zavisi od vas koliko ste spremni hrabrih reformi da preduzmete, a drugo, koliko ste spremni, sposobni, agilni, vredni, marljivi, energični, entuzijastični i kakav rezultat postižete. Ali pre svega, ono što utiče na emociju ljudi, to je pokazujete li vi brigu prema svojim ljudima ili ne. I zato neki ljudi na lokalu ne mogu da razumeju zašto uvek kada imamo parlamentarne izbore imamo veći procenat glasova. Razmislite zašto je to tako. Zašto ljudi nemaju ništa protiv politike koju vodimo na centralnom nivou, ali imaju protiv politike koja se vodi na lokalnom nivou”, ukazao je Vučić.

Dodao je da nije reč samo o nosiocima vlasti i javnih funkcija, već o svim javnim službama.

Vučić je naveo da će skupiti prijave i da će pokazati narodu aroganciju i bahatost funkcionera.

”Jer ja se ne stidim da otkrivamo svoje slabosti i svoje greške. Ja se stidim da mi sebe ne menjamo. Stideo bih se da sebe ne popravljamo. I to je suština svega: da ljudi razumeju da moraju da se odnose drugačije, da se ponašaju drugačije, da moraju da posvete pažnju građanima. Od trenutka kada si izabran, tebi ne sme da bude lakše u životu. Tebi u životu mora da bude teže. Zato si izabran – da bi ti bilo teško, a ne da ti bude lako, da se boriš za narod, a ne za sebe”, rekao je predsednik Vučić.