KNJIGA NEDELJE: “Krojačev sin”, novi roman Jelene Bačić Alimpić

Posle romana koji je osvojio hiljade čitalaca, Jelena Bačić Alimpić vraća nas u svet porodice Bajer i donosi novu, snažnu priču o ljubavi, gubitku, tajnama i praštanju.

Život ima kraj.

Ljubav nema.

U središtu romana “Krojačev sin” nalaze se Olgica i Jakob Bajer, sestra i brat koje su godine ćutanja, krivica i porodične tajne razdvojile. Kada se ponovo sretnu, u senci predivnog vrta počinju da otkrivaju istinu o svojim životima. Olgica se priseća dana kada je, na svoj osamnaesti rođendan, napustila porodični dom i krenula putem koji ju je odveo sve do Jerusalima, gde je pronašla novi dom, ali ne i kraj iskušenjima. Jakob, suočen sa njenom ispovešću, otkriva da ni ono što je smatrao poznatom porodičnom prošlošću nije bilo onakvo kakvim se činilo.Празници и сезонска дешавања

I dok je u romanu „Krojač“ Jelena Bačić Alimpić ispisala priču o ljubavi, hrabrosti i ljudskosti u najmračnijim vremenima, u novom romanu osvetljava dalju sudbinu voljenih junaka na njihovom putu od Beograda do Jerusalima i nazad. Ponovni susret brata i sestre na kraju prethodne knjige otvorio je brojna poglavlja, a „Krojačev sin“ donosi emotivne ispovesti oba glavna lika. Konačno ćete saznati kako se život odvijao za svakoga od njih i šta se sve dešavalo tokom dugih godina razdvojenosti.

Novi roman je napisan u prepoznatljivom, emotivnom stilu autorke. Donosi dinamičnu radnju punu uzbuđenja, zanimljivih otkrovenja i malo poznatih istorijskih podataka koje je Jelena vešto utkala u radnju. Priča je na trenutke potresna, ali izuzetno životna i savršeno povezana sa problemima sa kojima se ljudi i danas suočavaju.

“Krojačev sin” je roman o tajnama koje bole, o ljubavi koja odoleva vremenu, o hrabrosti da se oprosti i započne iznova. To je priča koja potvrđuje da za sreću, pomirenje i istinu nikada nije kasno.