Dan preventivnih pregleda u Kruševcu u nedelju, 19. jula

Dom zdravlja i Opšta bolnica organizuju Dan preventivnih pregleda, koji će biti održan u nedelju, 19. jula, u periodu od 7 do 15 časova.

Cilj ove zajedničke akcije je rano otkrivanje faktora rizika i kardiovaskularnih oboljenja, kao i blagovremeno prepoznavanje osoba kojima je potrebna dalja dijagnostika i lečenje. U okviru aktivnosti Doma zdravlja, građanima će biti omogućeni: prijem i evidentiranje,trijaža,merenje krvnog pritiska, merenje glikemije, snimanje EKG-a, pregled specijaliste opšte medicine, koji će na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i dobijenih rezultata, proceniti zdravstveno stanje svakog pacijenta i odrediti da li postoji potreba za daljim pregledom kod interniste, koji će biti obavljen u okviru aktivnosti Opšte bolnice.

Pozivamo građane, a posebno one koji do sada nisu dolazili na preventivne preglede, kao i osobe koje duže vreme nisu kontrolisale svoje zdravlje ili imaju faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, da iskoriste ovu priliku i besplatno provere svoje zdravstveno stanje.

Preventivni pregledi predstavljaju najbolji način za rano otkrivanje bolesti, blagovremeno lečenje i očuvanje zdravlja.