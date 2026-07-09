Poraz fudbalera Napretka na prvoj pripremnoj utakmici na Zlatiboru

U prvoj letnjoj kontrolnoj utakmici na Zlatiboru – minimalan poraz od surduličkog superligaša. Pitanje pobednika je rešeno u prvom poluvremenu. Pogodio je dva puta reprezentativac Liberije Ajuba, prvi put spretno u uvodu utakmice, drugi put u 45. minutu, sa bele tačke.

Borbenost naše ekipe bila je na zavidnom nivou, evidentna je bila i ideja u kombinatorici, ali uigravanje linija tek predstoji. Očekivano, jer u završnoj fazi priprema su, Surduličani su imali inicijativu, ali u nastavku utakmice nisu uspeli da zatresu mrežu Novakovića. Na suprotnoj strani, kapiten Krstić je sa bele tačke prepolovio „minus“ i postavi konačnih – 1:2.

Trener Saša Mićović je u startnu postavu uvrstio: Novakovića, Jankovića, Ristića, Mitrovića, Daničića, Krstića, Novakovića, Lukovića, Milića, Bogdanovića i Stuparevića. U nastvaku su zaigrali i: Miladinović, Vlaisavljević, Marinković, Stefanović, Stevanović, Jovanović i Skočajić.

Izvor i foto: FK Napredak