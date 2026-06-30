Počeo elektronski upis učenika u srednje škole

Upis učenika u srednje škole elektronski, preko portala “Moja srednja škola”, počeo je juče i trajaće do 2. jula u 15.00 časova.

Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen (osim za muzičke i baletske škole) i to 1. i 2. jula, od 08.00 do 15.00 časova.

Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, dan ranije nego što je predviđeno kalendarom upisa u srednje škole.

Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta.

Četvorogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta.

Broj mesta u obrazovnim profilima u trogodišnjem trajanju je oko 14.000, dok je više od 800 mesta u školama u dvogodišnjem i trogodišnjem trajanju obezbeđeno za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Za učenike koji žele da se obrazuju po dualnom modelu obrazovanja slobodno je nešto više od 3.000 mesta.