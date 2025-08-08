Na mestu gde se nalazio Dom vojske, čije je rušenje u toku, Grad Kruševac planira da izgradi miltifunkcionalni objekat

Na mestu gde se nalazio Dom vojske, tačnije vojni kompleks “Klub Vojske Srbije”, čije je rušenje u toku, Grad Kruševac planira da izgradi miltifunkcionalni objekat koji će podržavati multikulturalne sadržaje kao što su izložbe, muzički događaji, a predviđena je i sala za izdavanje, kao i nekoliko kancelarija.

Ovaj nekada reprezentativni objekat vremenom je postao ruiniran usled propadanja, krov i i zidovi prema Staroj pijaci su počeli da se urušavaju, a počela je da otpada i opeka. Objekat nije bilo moguće rekonstruisati, a postao je i nebezbedan za okolinu. Radove na rušenju izvodi preduzeće “Mare-Transkop” iz Donje Stražave kod Prokuplja, a ugovorena vrednost radova je nešto više od milion i 600 hiljada dinara sa PDV. Dom vojske, odnosno kompleks “Klub Vojske Srbije”, nekada je bio u svojini Republike Srbije, ali je 2018. godine izvršen prenos vlasništva nad nepokretnošću u korist Grada Kruševca.

Dom vojske koji se trenutno ruši prostirao se na površini od 1.200 m2, a parcela je na površini od oko 20 ari.

Objekat je podignut 1930 godine za potrebe Kruševačkog garnizona i prvobitni naziv mu je bio Dom oficira.

Foto: krusevacgrad