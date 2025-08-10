Deo Istočne obilaznice biće otvoren za saobraćaj za najviše mesec i po

Radovi na izgradnji dela Istočne obilaznice oko Kruševca od Moravskog koridora do mosta preko Rasine u Dedini počeli su 2023. godine. U jednom trenutku izgradnja je prekinuta zbog imovinsko – pravnih odnosa koji su potom rešeni pa su radovi nastavljeni u januaru ove godine.

Nakon što je završena izgradnja nadvožnjaka nedavno je počelo i asfaltiranje u dužini od 2 kilometra.

Šef gradilišta iz građevinskog preduzeća “Tehnogradnja”, Milan Ignjatović ocenjuje da će sve biti završeno i da će ovaj deo Istočne obilaznice biti otvoren za saobraćaj za najviše mesec i po dana.