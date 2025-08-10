U meču protiv Partizana Napredak očekuje veliku podršku navijača

U 4. kolu Super lige Srbije od 20,30 FK Napredak na stadionu Mladost dočekuje Partizan. Meč je označen kao sportski događaj sa visokim rizikom.

-Moramo da budemo disciplinovani u fazi odbrane, konretni u napadu, što podrazumeva da pravovremeno donosimo najbolja rešenja. Samo tako se možemo nadati povoljnom rezultatu. Posle suspenzije zbog crvenog kartona vraća se Drobnjak, ali i dalje ne možemo da računamo na Lutovca, kao i Zličića, koji se povredio u Pančevu. Ostali su spremni, Šarić se oporavio, Ignjatović je ušao protiv Železničara – kaže šef struke Milan Nikolić.

Za domaćina igraće i novo pojačanje Miloš Vulić.

– Miloša pratim još iz vremena kada je igrao za našu omladinsku selekciju i radovao sam se svakom kasnijem uspehu i kada je otišao iz Napretka. Danas je, možda i najveće pojačanje u novijoj istoriji kluba. Znam da se i navijači raduju njegovom dolasku. Eto, vraćamo neke naše „klince“, koji su već napravili ime u srpskom fudbalu, poput Vulića i Majdevca i danas smo jedan od retkih klubova koji se može pohvaliti tolikim brojem igrača u prvom timu iz sopstvene škole. U svakom slučaju, očekujemo od Vulića mnogo, ne treba njemu pričati šta mu je činiti, uveren sam da će na terenu biti moja produžena ruka. Biće mu, naravno, potrebno malo vremena da uđe u pravu formu – kaže šef struke Milan Nikolić.

Na drugoj strani, Srđan Blagojević poziva na oprez i maksimalan fokus u narednom okršaju „pod Bagdalom“:

– Mi smo odmah prebacili fokus na prvenstvo, jer nemamo mnogo vremena da pripremamo utakmicu. Što se tiče narednog meča, imamo želju da produžimo maksimalan učinak, bez obzira što igramo posle evropske utakmice, koju smo igrali sa fudbalerom manje 60 minuta. Napredak je ekipa sa kojom Partizan ima ozbiljnih problema poslednjih 10 godina, ne samo u Kruševcu, nego i u Beogradu. To govori o ozbiljnosti posla.