Bijeljina ugostila delegacije iz bratskih gradova i zvaničnike

Bijeljina je bila domaćin završnice tradicionalne manifestacije „Pantelinski dani“, koja se svake godine održava u čast gradske slave – Svetog Pantelejmona. Grad je ovim povodom ugostio brojne delegacije iz bratskih i partnerskih gradova, predstavnike diplomatskog kora, kao i druge zvaničnike. Grad Kruševac predstavljali su pomoćnik gradonačelnika za sport i omladinu Nevena Plavšić i pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov.

Manifestacija je započela svečanim prijemom u Velikoj sali Gradske uprave, nakon čega je položeno cveće na spomenik palim borcima, uz odavanje počasti onima koji su dali život za slobodu. Svečana akademija, održana u Centru za kulturu „Semberija“, predstavila je kulturno-umetnički program u čast grada , njegove istorije i tradicije. U crkvi Svetog Pantelejmona služena je liturgija i održano večernje bogosluženje u crkvi Svetog Đorđa, a svečana litija gradskim ulicama završila se lomljenjem slavskog kolača ispred zgrade Gradske uprave.

Ovogodišnja proslava potvrdila je snažne veze koje Bijeljina gradi sa prijateljskim gradovima i pobratimskim gradom Kruševcem i važnost negovanja kulturne i duhovne tradicije.