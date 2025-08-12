Ministar Gašić: Ignorisanje Vučićevih rezultata u domenu odbrane je politički autizam

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da najnoviji napad stranke Srbija centar na predsednika Aleksandra Vučića zbog potpisivanja Pravila kojim se definišu oznake i simboli određenih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ukazuje na jasne simptome političkog autizma njihovog rukovodstva.

– Ponoš i njegovi besposličari su izgubili svaki kontakt sa stvarnošću. Predsednik Vučić je, počev od svog mandata na čelu Ministarstva odbrane do danas, učinio istorijske pomake kada je reč o opremanju i modernizaciji Vojske Srbije, kao i poboljšanju uslova života i rada njenih pripadnika. To što vojska sada ima i može, nije se moglo ni zamisliti u doba kada je Ponoš bio na čelu Generalštaba. Istovremeno je i tužno i komično kada se u saopštenju njegove stranke Aleksandar Vučić optužuje da u tom pogledu, navodno, nije uradio dovoljno – rekao je ministar Gašić.

Nadležnosti predsednika Republike u domenu odbrane definisane su Ustavom i zakonom i, kako je rekao, u to spada i donošenje određenih pravila koja se odnose na oznake vojnih jedinica.

– Da u njima ima poštenja ili barem malo iskrenog patriotizma, priznali bi da su u domenu odbrane naše zemlje postignuti izvanredni pomaci i da je većina toga što je urađeno bilo zahvaljujući Vučićevoj inicijativi. Ako već nisu u stanju da prevale preko usta priznanje i pohvalu, onda bi im bilo pametnije da ostanu nemi i puste građane da sami o tome donesu sud. Ovakvim saopštenjima Ponoš samo produbljuje jamu sopstvene političke propasti – zaključio je Gašić.