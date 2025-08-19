Ministar Gašić razgovarao sa delegacijom Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Ministar odbrane Bratislav Gašić primio je danas na razgovor delegaciju Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine koju je predvodio predsednik Saveta Dalibor Nakić.

Ministar odbrane istakao je, tom prilikom, da su pripadnici romske nacionalne zajednice oduvek bili izuzetno posvećeni i visoko profesionalni pripadnici Vojske Srbije i da su primerno služili svojoj otadžbini.

On je naglasio da su Romima kao i svim drugim narodima koji žive u Srbiji širom otvorena vrata sistema odbrane i da će se, u saradnji sa Savetom, nastaviti sa kvalitetnim i pravovremenim predstavljanjem svih informacija o mogućnostima stupanja u profesionalnu vojnu službu i razvoj karijere u okviru Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Ministar Gašić zahvalio je predsedniku saveta Nakiću na spremnosti da se angažuje u vezi sa promocijom vojnog poziva među svojim sunarodnicima.

Nakić je istakao značaj današnjeg sastanka za dalju promociju vojnog poziva među pripadnicima romske nacionalne zajednice i izrazio zahvalnost ministru odbrane na tome što prepoznaje doprinos te zajednice funkcionisanju sistema odbrane.

Sastanku je prisustvovao vršilac dužnosti pomoćnika ministra za ljudske resurse Siniša Radović i zamenik šefa Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.