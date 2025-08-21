Dani šljive u Blacu po 23. put, brojni gosti i bogat program od petka do nedelje

Od petka, 22. do nedelje 24. avgusta, održava se tradicionalna manifestacija “Dani Šljive” u Blacu, 23. po redu.

Početak manifestacije je od 10, a svečano otvaranje Ulice Šiljiva je od 12 sati prvog dana.

I ove godine potrudili smo se da za sve naše žitelje i posetioce obezbedimo raznovrstan i bogat program, istakla e, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, zamenica predsednika opštine Blace Suzana Veljović.

U muzičkom delu programa – 22. avgusta 2025. godine, nastupiće Aleksandra Mladenović, kao i trubači, majstor trube Bojan Risitić sa orkestrom, dok će se u subotu 23. avgusta, na bini pojaviti Željko Vasić i muzička grupa „Bijelo Dugme Tribute“.