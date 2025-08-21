Ministar bez portfelja Đorđe Milićević gost emisije “Razgovor s povodom” na Televiziji Kruševac

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević bio je ovih dana gost Radio Televizije Kruševac.

Za emisiju RAZGOVOR S POVODOM govorio je o raznim oblicima saradanje sa gradovima u dijaspori. Između ostalog, istakao je da Grad Kruševac ima veoma važnu i značajnu ulogu u istorijskom i kuturološkom smislu i da je odličan primer negovanja srpske kulture i tradicije i očuvanja Pravoslavlja, ali i saradnje sa dijasporom.

Emisiju Razgovor s povodom emitujemo večeras od 21 sat.