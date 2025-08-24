ZAVIČAJNIK: Priča o izgradnji Slobodišta

Ove godine navršava se 60 godina od otvaranja memorajlnog kompleksa Slobodišteč, čija je izgradnja trajala pet godina.

Arhitekta ovog projekta bio je Bogdan Bogdanović a na ovoj prostornoj celini izdvajaju se predvorje sa humkama- u jednoj su posmrtni ostaci partizana prenešeni sa Kosturnice a u drugoj su posmrtni ostaci stradalih na Slobodištu gde je i kapija sunca kao i ulaz u dolinu pošte sa 12 kamenih ptica.

Deo ovog kompleksa su i Dom Slobodište a iz novijeg perioda i tenk sa Košara, top i ploča sa Poveljom živih.

Priča o izgradnji Slobodišta bila je i tema ovonedeljne rubrike sredom ZAVIČAJNIK u Jutarnjme programu TV Kruševac.