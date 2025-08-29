Počela 27. likovna kolonija u okviru Međuokružnog sabora narodnog stvaralaštva “Padeški kladenac”

U porti Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Padežu počela je 27. likovna kolonija u okviru 39. Međuokružnog sabora narodnog stvaralaštva “Padeški kladenac” u organizaciji Kulturnog centra Kruševac, Mesne zajednice Padež, Crkvene Opštine Padež i KUD “Polet” iz ovog sela, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

U likovnoj koloniji učestvuje osmoro umetnika, a izložba će biti otvorena sutra u 13 sati u amfiteatru Sabora u Padežu.

Večeras će se održati prigodan kulturno – umetnički program domaćeg KUD-a “Polet”ni gostiju, ansambla “Ovčarka Pesen” iz Bugarske.

U subotu u amfiteatru Sabora u 13 časova biće izloženi radovi sa likovne kolonije, a odmah potom održaće se izložba starinskih jela. U 14 i 30 održaće se defile učesnika i smotra izvornih grupa.