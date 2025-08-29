Takmičenjem harmonikaša na Festivalu Zvezdana harmonika Srbije sinoć je u porti crkve Svetog Đorđa završena 36. manifestacija “Zvezdano Zdravinje”.

Završno veče manifestacije otvorila je potpredsednica Narodne skupštine Srbije, Nevena Đurić koja je okupljennima poručila da su se na Veliku Gospojinu sabrali ne samo da bi zatvorili “Zvezdano Zdravinje” već da bi se okupili oko onoga što su istinske vrednosti, a to su vera, tradicija i kultura.

Posle takmičenja harmonikaša koje je održano posle 14 godina pauze, brojna publika je imala priliku da uživa u koncertu “Hit orkestra” Mome Krstića sa vokalnim solistima.

Pod pokroviteljstvom grada Kruševca manifestaciju “Zvezdano Zdravinje”, koja je trajala 20 dana, organizovali su KUD “Miodrag Vučković”, Mesna zajednica Zdravinje, Crkvena Opština Zdravinje i Kulturni centar Kruševac.