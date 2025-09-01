Prva pobeda Napretka u ovoj sezoni!

Napredak je pobedio IMT 3:1, došao do prvenca ove sezone, a ključni momenat je bilo isključenje Batise u 21. minutu kada je kao poslednji igrač faulirao Majdevca.

Navalili su Kruševljani i u 43. minutu došli do prednosti. Majdevac je šutirao, lopta je pogodila Lukovića, promnenila smer i odsela u mreži.

Međutim, u nastavku meča posle jedne komične intervencije golmana Balevića i Đekovića na 30 metara od gola, lopta je ostala Tilu, koji je sa 25 metara poslao u praznu mrežu.

Međutim, ubrzo su Bukorac posle kornera i gužve, te Hajdin postigli dva gola za Napredak i rešili meč.