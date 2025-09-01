Počela nova školska godina

Nova školska godina počela je danas, a među 530.000 osnovaca je i 65.000 prvaka. U srednju školu polazi 240.000 đaka, od kojih 62.000 u prvu godinu.

Iz Minisatrstva prosvete podsećaju da su od 15. aprila uvedene nove funkcije esDnevnika koje olakšavaju rad nastavnicima, a daju i bolji uvid roditeljima u radne navike i napredovanje njihove dece.

Roditelji će ubuduće dobijati automatska obaveštenja svaki put kada nastavnik unese ocenu, evidentira izostanak, kao i druga obaveštenja koja se odnose na radne navike i postignuća učenika.

Učenicima je omogućen pristup posebnom portalu, gde mogu pratiti ocene, izostanke, nastavne jedinice, domaće i pismene zadatke, kao i planirane školske aktivnosti.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine i da je cilj Ministarstva da obrazovni proces u potpunosti bude odvojen od politike, kao i njegova normalizacija na svim nivoima.

“Naša osnovna poruka je normalizacija obrazovnog procesa. Dakle, nastavni proces u smislu izvođenja aktivne nastave. To znači rad sa učenicima, u učionicama i van njih, provere znanja u skladu sa nastavnim planovima i programima koji su poznati svim nastavnicima i svim nastavničkim većima”, rekao je Stanković.

Iz Ministarstva podsećaju da su obezbeđeni besplatni udžbenici za određene kategorije osnovaca u predstojećoj školskoj godini, za čiju nabavku je izvdojeno 985 miliona dinara.