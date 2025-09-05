Vlada Republike Srbije usvojila je ekonomske mere za pomoć građanima iz najugroženijih slojeva stanovništva za ogrevno drvo i ove mere su na snazi narednih šest meseci a realizuje ih Javno preduzeće Srbijašume.

Korisnici pomenutih ekonomskih mera su podeljeni u tri kategorije – u prvoj je 1.000 najugroženijih porodica sa teriotorije Republike Srbije u drugoj kategoriji su porodica korisnici socilajne pomoći i u trećoj kateofiji su penzioneri, osobe sa invaliditetom, vojni i civilni invalidi rada, vojni i civilni invalidi rata i porodice palih i preminulih boraca..

U prvj kategoriji svaka od 1.000 porodica dobija besplatno po osam kubika ogrevnog drveta sa prevozom a u drugoj i trećoj kategoriji cena ogrevnog drveta je 2.900 dinara po kubiku a u trećoj kategoriji cena po kubiku ogrevnog drveta je 4.478 dinara i ograničenje je do 10 metara po kubiku po domaćinstvu.

Osim prve kategorije, druga i treća treba da dostavi dokument da pripadaju pomenutim kategorijama šumskoj upravi kojoj teriotorijalno pripadaju – kaže Saša Đurđević direktor Šumskog gazdinstva RASINA KRUŠEVAC.