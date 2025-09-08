Poseta ambasadora povodom održavanja „Limenka festa“

Limenka fest“, koji se ovog vikenda održao u Kruševcu, ugostio je veliki broj međunarodnih pozorišnih trupa i udruženja koji su u okviru festivala izveli svoje predstave u Kruševačkom pozorištu.

Tim povodom, grad Kruševac je ugostio predstavnike ambasada Slovačke republike i Bugarske, koji su imali prilike da ne samo odgledaju performans pozorišnih udruženja iz svojih zemalja već i da prisustvuju sastanku u kabinetu sa gradonačelnikom Ivanom Manojlovićem i njegovim saradnicima.

Ambasador Slovačke republike, Njegova ekselencija Mihal Pavuk i predstavnik ambasade Bugarske, savetnik ambasadora gospodin Stanimir Gizdev, učestvovali su u odvojenim sastancima u kabinetu gradonačelnika. Na sastanku su prisustvovali gradonačelnik Ivan Manojlović, načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov i direktorka Regionalne privredne komore u Kruševcu Maja Marković.

Na sastanku je razgovarano o vidovima potencijalne saradnje i daljem učvršćivanju odnosa, ali je i jedna od glavnih tema bila dosadašnja saradnja koju privrednici Kruševca i Rasinskog okruga imaju sa privrednicima iz Slovačke republike i Bugarske, kao i mogućnostima i načinima daljeg proširenja privredne saradnje.

Nakon sastanaka, predstavnici ambasada su sa gradonačelnikom Manojlovićem i direktorom „Limenka festa“ Novicom Pavličićem obišli festivalsku postavku na Trgu glumaca, nakon čega su odgledali predstave svojih pozorišta: „Region Puppet Theatre“ iz Košica i „Senju Puppet Company“ iz Sofije.