Uručeni ugovori za subvencionisanje energetske efikasnosti u Kruševcu

Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za sufinasiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individulanih izvora, dobilo je 58 sugrađana. Na svečanom skupu u Mozaik sali ugovore su im uručili državni sekretar u Ministarvu za zaštitu životne sredfine Adam Šukalo i gradonačelnik Krušđevca Ivan Manojlović.

Projekat se realizuje sa Ministarstvom zaštite životne sredine, s ciljem zamene ložišta koja koriste tradicionalni ogrev na ložišta sa ekološki prihvatljivijim energentom, u ovom slučaju gasom.

Dodeli su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Adam Šukalo, i predstavnici Grada Kruševca: gradonačelnik Ivan Manojlović, zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, zamenik predsednika Skupštine Grada Kruševca Siniša Maksimović, pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov i zamenica načelnika Gradske uprave Ivana Pajić.

Ispred svog ministarstva, državni sekretar Adam Šukalo se u svom obraćanju zahvalio gradonačelniku i njegovom timu na organizaciji i pozivu da prisustvuje dodeli:

„Pre svega, pozdravljam vas u ime Ministarke zaštite životne sredine Sare Pavkov i u ime ministarstva, hvala Gradskoj upravi koja je efikasno uspela da dodeli, čini mi se, 58 ugovora domaćinstvima. Tim domaćinstvima će biti zamenjena tradicionalna ložišta na drvo, ugalj i sve ostalo što zagađuje životnu sredinu u Kruševcu i primenjena ložišta na ekološka goriva koja ne zagađuju. To je jedna od aktivnosti koje naše ministarstvo sa lokalnim samoupravama primenjuje širom Srbije kako bi našim građanima i deci omogućili zdraviju sredinu za zdravije živote.

Kroz razne projekte, u vrednosti od 80 miliona RSD, je naše ministarstvo dalo podršku Gradskoj upravi Kruševac, projekte kao što su zamene kotlarnice u školama, projekti ozelenjavanja i pošumljavanja, preko kojih će na kraju biti oko 500 stabala, što je jedan veliki i dobar doprinos za zdraviju urbanu sredinu.

Takođe je važno istaknuti da smo imali aktivnost uklanjanja divljih deponija u Kruševcu, uklonjeno je oko 26, i ove godine ste se, hvala Bogu, prijavili da kroz ovaj projekat u 2025. godini uklonimo još jednu divlju deponiju, jer brinemo o samoupravama, o Kruševcu, jer i vaša samouprava brine o sredini, možete se pohvaliti dobrom zelenom agendom jer pratite i aplicirate za razne državne i međunarodne konkurse. Nastavite tako, hvala vam, živi i zdravi bili“, izjavio je gospodin Šukalo.

Potom se gradonačelnik Ivan Manojlović obratio prisutnima:

„Drago mi je što u Gradskoj upravi imamo još jedan u nizu događaja koji se odnosi na učešće grada da u iznosu od 50 procenata pomogne vama u zameni ložišta na čvrsta goriva za ekološki prihvatljivije energente, konkretno gasu.

Danas ćemo dodeliti 58 ugovora, to je deo onoga što je grad opredelio za ovu, 2025. godinu, na osnovu javnog poziva, imamo negde oko 120 domaćinstava koja će dobiti istu vrstu ugovora kao i vi danas ovde prisutni.

Velika zahvalnost Ministarstvu zaštite životne sredine u ime grada i u moje lično ime, ono je ove godine za ovaj projekat opredelilo 12 miliona RSD, dok Grad Kruševac učestvuje sa 3 miliona.

Državni sekretar je spomenuo i projekat čišćenja divljih deponija, pa bih želeo da iskoristim priliku da apelujem na sugrađane da pogledamo svi u svoja dvorišta i potrudimo se da ne stvaramo divlje deponije, i da sredstva koja bi se uložila u čišćenje divljih deponija potrošimo na ovakve ugovore koji bi uveli ekološki prihvatljive kotlove ili energetski efikasnu stolariju u veći broj domaćinstava, postoje brojni drugi projekti, samo kada bismo malo više poveli računa da naš lep grad sačuvamo i budemo odgovorni.

JKP „Kruševac“ vam uvek stoji na usluzi za odlaganje otpada, umesto što to danas, nažalost, neki čine odlaganjem istog na njivama i čak i lokacijama u centralnom gradskom jezgru, time stvarajući divlju deponiju.

Hvala što ste se prijavili, očekujem da učestvujete i u budućim projektima osavremenjivanja grada čime i vama olakšavate život, grad će uvek biti tu za sugrađane“.

Potom su državni sekretar Šukalo, gradonačelnik Manojlović i pomoćnica gradonačelnika Prvanov dodelili Ugovore prisutnim građanima.

Dodeljeno je 58 ugovora, dobitnici ugovora su ostvarili subvenicju od 50 odsto vrednosti kotla na gas. Ministarstvo zaštite životne sredine je izdvojilo 12 miliona RSD za realizaciju ovog projekta, dok je grad Kruševac izdvojio 3 miliona RSD.