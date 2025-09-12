Početkom septembra Grad Kruševac obnovio javne pozive za građane i vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su pretrpeli štete od požara

Visoke temperature od preko 40 stepeni, isušile su zemljište, travu i razno rastinje tokom ovog leta. Slučajnom ili namernom nebrigom ljudi, samozapaljivanjem zbog električnih instalacija na terenu, došlo je do velikog broja požara u julu i avustu – kaže Dušan Todorović načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije grada Kruševca.

Početkom septembra, Grad Kruševac je obnovio javne pozive za građane i vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji su pretrpeli štete na objektima, njivama i domaćim životinjama u avgustu mesecu, da dođu u Grdasku upravu i projave štetu do 17. septembra.

Todorović kaže, da je od početka ovog meseca do sada, stiglo osam prijava a u prethodnom periodu bilo je 50 zahteva koji su prosleđeni Ministasrtvu za javna ulaganja i Ministarstvu poljoprivrede.

Prijava štete se obavlja na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u zgradi Gradske uprave Kruševac kao i u prostorijama pomenutog Odeljenja u Čupićevoj ulici broj 13 i na internet prezentaciji našeg grada.