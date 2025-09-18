Okrugli sto o rekonstrukciji srednjovekovnog grada u Kruševcu – mogućnostima i izazovima

U Biznis inkubatoru u Kruševcu, održan je okrugli sto o temi REKONSTRUKCIJA SREDNJOVEKOVNOG GRADA U KRUŠEVCU – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI.

Između ostalog, bilo je reči o rezultatima dosadašnjih arheoloških istraživanja, plaonovima i mogućim pristupima rekonstrukcijI ovog značajnog kulturno-istorijskog spomenika i mogućnostima za ukjličivanje stručne i najšire zajednice u dalji tok projekta REKONSTRUKCIJA SREDNJOVEKOVNOG GRADA.

Opširnije u narednom prillogu Dnevnika Televizije Kruševac koja realizuje medijski projekat INOVATIVNI HORIZONTI, sufinansiran iz budđžeta Republike Srnije Ministarstva informacija i telekomunikacija.