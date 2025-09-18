Predsednik Vučić sa ministrom Gašićem i načelnikom Generalštaba Mojsilovićem: Građani će u subotu videti snažnu srpsku armiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i pomoćnikom ministra odbrane Nenadom Miloradovićem i istakao da će na vojnoj paradi u subotu građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju.

Vučić je na Instagramu buducnostsrbijeav naveo da su u toku poslednje pripreme za vojni defile u subotu, 20. septembra.

“U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija”, naveo je predsednik Vučić.