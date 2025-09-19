Danas se praznuje Čudo Svetog arhangela Mihaila

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas se sećaju čuda Svetog arhangela Mihaila. Jedno od čuda desilo se na izvoru u Laodikiji oko 300. godine. Kako legenda kaže, jedan neznabožac imao je gluvonemu ćerku, ali mu se, uprkos tome što nije bio hrišćanin, u snu javio arhangel Mihailo koji mu je poručio da ćerka treba da mu se umije na tom izvoru.

Postoji još jedno čudo koje se i danas prepričava – jedna porodica je nakon dugogodišnjeg čekanja dobila naslednika koji je bio gluvonem, i pored toga, zaostajao je u razvoju. Svi su im savetovali da ga se odreknu, ali su roditelji rešili da se odsele iz rodnog grada i skrasili se u seocetu u blizini Minska. U blizini kućice bio je potok u koji je, prilikom šetnje sa ocem, dečak upao. Otac ga je brzo izvukao, a dete je zaplakalo. Otac je bio zgranut i brzo ga odveo do žene, da se i ona uveri u čudo. Roditelji su detetu dali ime Mihail, u čast arhangela, verujući da će mu time obezbediti njegovu zaštitu. Kasnije su saznali da se taj potok zove Mihailovim u čast arhangela Mihaila.