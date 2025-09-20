Napredak u Kruševcu poražen od Radnika

Fudbaleri Napretka poraženi su u Kruševcu od Radnika iz Surdulice rezultatom 1:3 (1:3) u okviru devetog kola Mozzart bet Superlige Srbije.

Vodeći pogodak je za Radnik postigao Daglas Ovusu u trećem minutu utakmice, a onda je Vukašin Bogdanović povisio prednost za momke u plavom.

Zanimnljivo, sve pogotke na ovom meču su postigli fudbaleri Surduličana, a vođstvo je prepolovio autogolom Pedro Empis u 39. minutu.

Ipak, do kraja prvog dela, Ovusu je uspeo još jednom u strelce – konkretno, u četvrtom minutu nadoknade, čime je i postavljen konačan rezultat na utakmici.

Napredak i dalje ima sedam bodova na tabeli domaćeg šampionata.