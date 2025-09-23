Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović o razlozima prekida radova na fasadi Gimnazije

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović održao je konferenciju za novinare kako bi informisao javnost o razlozima prekida radova na fasadi Gimnazije.

Izloživši sled događaja od obraćanja Ministarstvu prosvete, koje je nadležno i za radove u srednjim školama, u avgustu 2024. za sanaciju fasade koja je u lošem stanju, preko odluke da lokalna samouprava finansira rekonstrukciju.

Gradonačelnik je rekao da je grad izdvojio budžetska sredstva za tekuće održavanje, ono što zakon omogućava. Kruševačka Gimnazija je još 2022., po javnoj nabavci, angažovala projektnu kuću za izradu projekta za kompletnu rekonstrukciju objekta. Ove godine, 24. juna, grad je uputio zahtev za tekuće održavanje nadležnom organu. Grad je delegirao nadzor i potpisan je ugovor sa izvođačem radova kojeg je po najboljoj ponudi po javnoj nabavci izabrala Gimnazija, uveden u posao 8. jula tekuće godine sa obavezom da radove izvede u roku od 120 dana.

Gradonačelnik je istakao da su se početkom septembra, kada su radovi krenuli, obratili Ministarstvu prosvete da se nastava izmesti iz zgrade Gimnazije radi bezbednosti đaka, ali nije pronađen odgovarajući objekat zbog broja učenika.

U međuvremenu, izlaskom ispekcije rada na teren, ustanovljeno je da je došlo je do odstupanja izvođača radova i kršenja ugovora, što je uslovilo raskid ugovora i obustavu radova na fasadi Gimnazije.

Gradonačelnik Manojlović je ovom prilikom rekao da će se Gradska uprava zalagati za pronalaženje rešenja radi nastavka radova, s obzirom da je skinut malter do cigle, ali ne dok traje nastava, nego za vreme letnjeg raspusta.