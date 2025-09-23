Obeležen Dan opštine Varvarin i 215. godišnjica Varvarinske bitke

Otkrivanjem spomen ploče grofu Orurku, pomenom učesnicima Varvarinske bitke u spomen kompleksu Sastavci i svečanom Sednicom skupštine opštine u Domu kulture, obeležena je 215. godišnjica Varvarinske bitke i dan opštine.

Veliki istorijsi događaj Varvarinska bitka koji se dogodio pre 215 godina 23. septembra opština obeležava kao svoj dan. Nacionalni savet ruske nacionačlne manjine u Srbiji, otkrio je u spomen kompleksu sastavci otkrio je spomen ploču grofu Orurku i ruskim vojnicima, nakom čega je održan pomen svim poginulim vojnicima u Varvarinskoj bici, koja se dogodila pre 215 godina na današnji dan. Dan opštine je prilika kada se sumiraju rezultati u prethodnoj ali i počinje realizacija novih aktivnosti na poboljšanju života svih meštana, rekla je predsednica Violeta Lutovac Đurđević

U Domu kulture održana je svečana sednica skupštine opštine Varvarin, na kojoj je potpisana povelja o bratimljenju sa opštinom Modriča iz Republike Srpske.

Dodeljena su priznanja i zahvalnice opštine pojedincima koji su svojim trudom i zalaganjem pomogli zajednici

Nagrađeni su najbolji i učenici koji su osvojili značajne nagrade na takmičenjima. Danu obeležavcanja opštine Varvarin prisustvovali su savetnik ministra u ministarstvu nauke Zoran Tomić, predstavnici opštine Polzela iz Slovenije, zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković, predsednici opština , direktori Preduzeća i ustanova.

Obeležavanuju Dana opštine i škole Jovan Kursula prethodile su brojne aktivnosti i tradicionalni Etno festival, koji okuplja čuvare tradicije iz cele Srbije i šire i prilika je kada zanate, rukotvorine, domaće specijalitete i kulturno-umetnički program predstavljaju meštani optine Varvarin za koje je priređen i koncert Goce Tržan.