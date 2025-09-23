Otvoren Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2025“

Ministar odbrane Bratislav Gašić otvorio je danas, u prisustvu predsednika Vlade Đure Macuta i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milan Mojsilovića, 12. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2025“ na Beogradskom sajmu.

Otvaranju sajma prisustvovali su ministar odbrane Kipra Vasilis Palmas, komandant Kopnene vojske Oružanih snaga Kraljevine Saudijske Arabije general-majop Fahd Al Džuhani, brojne inostrane delegacije, članovi kolegijuma Ministra odbrane i načelnika Generalštaba, diplomatskog i vojnodiplomatskog kora, preduzeća Odbrambene industrije Srbije, kao i brojni izlagači ovogodišnjeg sajma.

Ministar Gašić istakao je zadovoljstvo što danas, u ime Republike Srbije, otvara 12. međunarodni sajam naoružanja „Partner 2025“ – događaj koji je postao prepoznatljiv širom Evrope i sveta, kao susret znanja, inovacija i iskustva u oblasti odbrambenih tehnologija.

– Oko dve stotine izlagača iz više od 30 zemalja, što je, do sada, rekordan broj učesnika, svedoči o sve većem interesovanju i popularnosti ove manifestacije. Izložbeni prostor uvećan je čak za 30 odsto u odnosu na lane, a ove godine biće prikazano najviše noviteta srpske odbrambene industrije – rekao je ministar odbrane.

On je, tom prilikom, naglasio da je Srbija zemlja bogate vojno-industrijske tradicije koja seže skoro dva veka unazad, ali istovremeno i zemlja koja gleda u budućnost.

– Naše opredeljenje da čuvamo mir, nezavisnost i bezbednost naših građana oslanja se, prevashodno, na sopstveno znanje i kapacitete. Upravo zato i pratimo ideju, koju je još pre više od deceniju, promovisao naš predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, da sve što činimo u oblasti razvoja naoružanja i vojne opreme bude sa ciljem tehnološkog unapređenja sposobnosti Vojske Srbije da, u uslovima savremenih bezbednosnih izazova, bude spremna da pruži adekvatan odgovor na svaku moguću pretnju i ugrožavanje teritorijalnog integriteta i nezavisnosti naše države – naglasio je ministar Gašić.

U daljem obraćanju, ministar odbrane istakao je da je u proteklim godinama, naša zemlja ostvarila značajan napredak na polju odbrambene industrije. On je rekao da danas sa ponosom možemo reći da naši stručnjaci razvijaju i proizvode sredstva naoružanja i vojne opreme koja, ne samo da zadovoljavaju potrebe Vojske Srbije, već privlače pažnju i veoma izbirljivih inostranih kupaca.

– „Partner 2025“ je upravo prilika da taj napredak pokažemo. Posetioci i potencijalni klijenti imaće priliku da sagledaju neke od najmodernijih borbenih platformi, bespilotnih letelica i sofisticiranih sistema veze i logistike koje su razvili i proizveli ljudi iz Vojnotehničkog instituta i fabrika srpske odbrambene industrije. Naša vojna industrija raste, modernizuje se i otvara nova radna mesta. Ona je dokaz da ulaganje u odbranu znači i ulaganje u privredu, u obrazovanje, u nauku i tehnologiju, što utiče na jačanje ukupnog razvoja društva – rekao je ministar odbrane.

Istakavši da je Srbija i na ovom polju otvorena za saradnju i sa Istokom i sa Zapadom i da naoružanje i sofisticiranu tehnologiju nabavlja od zemalja članica Evropske unije, SAD, ali i od Ruske Federacije, Narodne republike Kine i mnogih drugih država, ministar odbrane rekao je da se u izboru saradnje državno rukovodstvo vodi jednim principom – interesom Republike Srbije i potrebom da se obezbede dugoročno najbolja rešenja za našu vojsku.

– Ponosan sam što na ovom sajmu učestvuju delegacije i kompanije iz celog sveta. Njihovo prisustvo govori da je naša zemlja prepoznata kao pouzdan partner koji razvija stabilne i korektne odnose i veruje da je bezbednost osnova za mir i opšti napredak. A mir jeste i uvek je bio naš strateški cilj. Srbija, to uvek naglašavamo – ne razvija svoju vojsku i svoje vojnotehničke kapacitete da bi ugrožavala druge, već da bi čuvala sebe. Istorija nas je naučila da se bezbednost i sloboda nikada ne smeju uzeti zdravo za gotovo. Zato ulažemo u savremene sisteme odbrane, a uporedo gradimo mostove prijateljstva i saradnje – rekao je ministar Gašić.

On je istakao da je „Partner 2025“ dokaz da je moguće spojiti tradiciju i inovaciju, nacionalni interes i međunarodnu saradnju.

– Uveren sam da će tokom narednih dana ovde biti sklopljeni brojni ugovori, otvorene nove perspektive i partnerstva, koje će doprineti jačanju industrije, nauke i vojske, ne samo u Srbiji, već i na globalnom planu – rekao je ministar Gašić.

Obraćajući se okupljenima, ministar odbrane rekao je da je Srbija mala zemlja po veličini, ali velika po posvećenosti marljivom radu, talentima i znanju svojih ljudi te da će i dalje ulagati u vojsku i odbrambenu industriju, jer se time gradi sigurna budućnost i država koja može da garantuje svom narodu bezbednost, slobodu i dostojanstvo.

– Želim svim učesnicima sajma uspešne dane, dobre i korisne razgovore i što bolje rezultate. Uveren sam da će „Partner 2025“ još jednom potvrditi da Srbija ima šta da pokaže i da ima sposobnost da povezuje svet u ime bezbednosti, razvoja i mira – rekao je ministar Gašić proglasivši Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „Partner 2025“ otvorenim.

Na svečanom otvaranju sajma obratio se predsednik Vlade Đuro Macut, koji je rekao da je značaj odbrambene industrije za celokupnu privredu Srbije ogroman te da je zamah koji je ova grana dobila poslednjih godina vratio našu zemlju na mapu svetskih proizvođača naoružanja i vojne opreme.

– Sajam naoružanja i vojne opreme ”Partner” prilika je da se na adekvatan način, pre svega stručnoj javnosti, predstavi sve ono što je srpska odbrambena industrija postigla u prethodnom periodu. Veliki broj stranih izlagača poklonio je poverenje ovoj manifestaciji vrednujući upravo njenu otvorenost i mogućnost za povezivanje i saradnju. To je priznanje, ne samo Ministarstvu odbrane, nego i Republici Srbiji čija međunarodna politika predstavlja primer otvorenosti i doslednosti – istakao je premijer Srbije i čestitao, tom prilikom, u ime Vlade Republike Srbije, organizatorima sajma.

On je zahvalio izlagačima i visokim stranim delegacijama koji učestvuju na sajmu i dodao da je uveren da će međusobni susreti tokom naredna četiri dana otvoriti mnoga vrata za uspostavljanje kvalitetne i dugoročne saradnje u oblasti odbrambenih tehnologija. Premijer Macut, na kraju svog obraćanja, odao je priznanje domaćim predstavnicima namenske industrije koji su garant ekonomske i bezbedonosne stabilnosti.

Nakon ceremonije otvaranja sajma, ministar Gašić zajedno sa predsednikom Vlade Macutom i generalom Mojsilovićem obišao je izložbenu postavku u halama Beogradskog sajma i tom prilikom posetio štandove domaćih, kao i štandove stranih kompanija, uz prisustvo pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenada Miloradovića. Oni su, takođe, obišli modernizovane brodove Rečne flotile koji su, po prvi put, u okviru izložbene postavke sajma „Partner 2025“ usidreni na reci Savi.

Sajam „PARTNER“ najveći je i najznačajniji sajam naoružanja i vojne opreme u regionu i prilika da se tokom četiri sajamska dana, svoje proizvode predstave mnogobrojni domaći i inostrani proizvođači. Pokrovitelj ovogodišnje manifestacije je Ministarstvo odbrane Republike Srbije, suorganizator „Jugoimport-SDPR”, a nosilac tehničke realizacije je Beogradski sajam. Osim kompanija u okviru grupacije Odbrambena industrija Srbije, koje su uz javno preduzeće „Jugoimport-SDPR“ osnova srpskih potencijala u oblasti naoružanja i vojne opreme, „PARTNER” tradicionalno okuplja mnogobrojne proizvođače naoružanja i vojne opreme iz Republike Srbije.

Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2025“ održava se do 26. septembra 2025. godine, u halama 1, 2 i 4, kao i na otvorenom prostoru Beogradskog sajma.