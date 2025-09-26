Prijem za delegaciju iz Republike Srpske

Manifestacija „Dani Srpske u Srbiji“, ove godine održava se po 13.put. Organizator je Predstavništvo Republike Srpske, a cilj je da raznovrsnim programima iz oblasti kulture i umetnosti, nauke i privrede na najbolji način Republiku Srpsku predstavi Srbiji. Ovogodišnji slogan je „Put sabornosti“, a fokus je na sabornosti i jedinstvu srpskog naroda. Kruševac je jedan od 12 gradova domaćina van Beograda, gde su održani programi.

Za delegaciju iz Republike Srpske – predstavnice Muzeja Danijelu Đukanović i Draganu Radoje, kao i saradnicu iz Predstavništva Republike Srpske Anu Ljutić, prijem su priredili načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i direktor Narodnog muzeja Nikola Pantelić.

U Narodnom muzeju otvorena je izložba „Zmijanjski vez – svjetsko nematerijalno nasljeđe“ autora Danijele Đukanović. Izložba je deo projekta kojim je Zmijanjski vez upisan na Uneskovu listu svetskog nematerijalnog kulturnog nasleđa. Predstavljeni su muzejski eksponati sa kraja 19.veka : rukavi, haljine, košulje i nošnje.

U Kruševačkom pozorištu priređen je koncert „One tri mrgude“ sa vokalnim solistkinjama Svjetlanom Vidović, Majom Tatić i Ružicom Čavić Tomićević. Tema koncerta je ljubav, inspirisana pismima Petra Kočića, a pevačice su svojim nastupom i žanrovski različitim opredeljenjima ispunile očekivanja brojne publike.

Predstavljanje Republike Srpske u Srbiji trajaće do 30.septembra.