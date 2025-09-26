Republički geodetski zavod objavio detaljna uputstva kako da legalizujete svoj objekat

Republički geodetski zavod (RGZ) objavio je brošuru za upis nepokretnosti u okviru najavljenog zakona o legalizaciji, koji omogućava građanima da konačno budu “svoji na svome”, registrovani kao vlasnici objekata u kojima žive ili rade i stavlja tačku na nelegalnu gradnju u Srbiji.

Kako je navedeno u brošuri za upis nepokretnosti objavljenoj na sajtu RGZ, podnošenje prijava i praćenje njihovog statusa je isključivo onlajn, uz podršku lokalnih samouprava i odlučuje jedan organ – Agencija za prostorno planiranje i urbanizam.

”Evidentiraće se svi objekti, a odlučivaće se samo o vlasništvu, uz zabeležbu”, navedeno je. Za prijavu je potreban JMBG lica koje podnosi prijavu, broj katastarske parcele ili adresa, Podaci o objektu, ID objekta ili označenje na mapi, vrsta objekta, površina, spratnost, posebni delovi (ako postoje), fotografije objekta, dokazi o objektu ako nije evidentiran ili je predmet prijave stan, geodetski elaborat/skica ili drugo, dokazi o pravu na zemljištu/objektu, ugovor o kupovini, rešenje o ostavini ili dodeljivanju, kao i izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci tačni.

Da bi se nepokretnost upisala, potrebno je prijaviti objekat putem digitalne platforme koju uspostavlja Agencija za prostorno planiranje i urbanizam (Agencija) uz podršku Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Platforma će ukrštati podatke iz prijave sa podacima o objektima i vlasnicima iz javnih evidencija, da bi se utvrdili nosioci prava svojine.

Ceo postupak će se odvijati kroz sledeće faze – Opštine unose svoje zoning planove na platformu u roku od 30 dana od stupanja na snagu zakona, Agencija proverava dostavljene podatke u roku od 15 dana, a građani potom u roku od 60 podnose prijave preko platforme za svaku nepokretnost pojedinačno.

Nakon toga, Agencija upoređuje podatke iz prijava i javnih evidencija i donosi odluku, ili obaveštava podnosioca ako je potrebno rešiti prethodna pitanja. Ukoliko je odluka pozitivna, Agencija izdaje potvrdu i dostavlja je RGZ-u koji vrši prioritetni upis prava svojine, bez obzira na prethodne postupke i bez naplate taksi i naknada.

Ukoliko je odluka negativna, Agencija bez odlaganja elektronskim putem obaveštava podnosioca prijave i nadležnog građevinskog inspektora. Kako je navedeno u brošuri, za objekte koji su izgrađeni na tuđem privatnom zemljištu, bez pravnog osnova, Agencija poziva podnosioca da uredi odnose sa vlasnikom zemljišta.

Objekti izgrađeni na površinama koje su planirane i privedene javnoj nameni, kao i u zaštićenim područjima, biće uklonjeni ili će postati vlasništvo države.

Privremeni objekti (npr. mobilne kuće, kontejneri, balon hale) će biti evidentirani, bez upisa prava svojine. Za objekte koji nisu prijavljeni, ili za koje postoje drugi autoritativni podaci, Agencija donosi odluku u skladu sa raspoloživim podacima. Ako je investitor dostupan, on podnosi prijavu za evidentiranje zgrade i snosi troškove naknade, a ne vlasnici stanova.

Ako investitor nije dostupan, svaki stanar ili zainteresovano lice može podneti prijavu za evidentiranje zgrade, a nakon toga vlasnik podnosi prijavu za stan i plaća samo fiksnu naknadu u visini od 100 do 1.000 evra. Za porodične kuće i stanove u Beogradu, naknada se kreće od 100 do 1.000 evra.

Za lokalne samouprave do 100.000 stanovnika, naknada se kreće od 100 do 500 evra. Za lokalne samouprave od 50.000 do 100.000 stanovnika, naknada se kreće od 100 do 300 evra, a za lokalne samouprave ispod 50.000 stanovnika, naknada je ispod 100 evra.

Primer za magacine, ekonomske i pomoćne objekte i pogone: za objekte ispod 500 metara kvadratnih, cena po metru kvadratnom je 10 evra. Naknada za upis prava svojine za komercijalne i druge objekte plaća se u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Od plaćanja naknade oslobođeni su: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece. RGZ je napomeno da u trenutku objavljivanja ove brošure zakon još nije usvojen i platforma za podnošenje prijava nije dostupna, navedeno je na sajtu RGZ.

Građani će biti blagovremeno obavešteni o svim eventualnim promenama, putem kontakt centra, brošura i preko lokalnih samouprava.