Rukometašice Napretka i dalje bez poraza, pobeda protiv Temerina 28:25

Treće kolo u ženskoj konkurenciji ARKUS lige nastavljeno je utakmicom RK Temerin i RK Napredak u sportskoj hali “Temerin”. Kruševljanke su je završile pobedom sa 28:25 (na poluvremenu je bilo 16:14 za domaći tim), nakon uzbudljive završnice.

U 56. minutu rezultat je bio 25:25, da bi sa sedam metara prednost Napretku donela Stamenković. Ista igračica zatim sa šest metara još jednom pogađa mrežu domaće ekipe, da bi u poslednjem minuta Jana Ravojska postavila konačan rezultat utakmice. Utakmicu je direktno prenosio i specijalizovani sportski kanal Arena.

Posle tri odigrana kola, rukometašice Napretka imaju maksimalan broj pobeda, isto kao i Naise i ove dve ekipe na vrhu su tabele.