Na 14. zasedanju Skupštine grada Kruševca usvojeni finansijski izveštaji javnih preduzeća

Do pauze u zasedanju 14. sednice Skupštine grada većinom odborničkih glasova usvojeno je 13 tačaka dnevnog reda. Usvojeni su Zaključci o finansijskim izvešatajima javnih preduzeća čije je osnivač grad za prošlu godinu, Rešenja o saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora o raspodeli ostvarene dobiti , kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Program pokrića gubitka Javnog preduzeća Gradska toplana.

U objedinjenoj raspravi o usvajanju finansijskih izveštaja javnih preduzeća za prošlu godinu najviše je bilo reči o Gradskoj toplani. Odbornici opozicije isticali gubitak Toplane od 177 miliona dinara, kao i kredit kojim je ovo Javno komunalno preduzeće zaduženo. Direktor Gradske toplane, Milutin Tasić precizno je naveo da je izraženi gubitak preduzeća u 2024. godini tačno 177 miliona i 381 hiljada dinara te da je taj gubitak umanjen u odnosu na planirani gubitak.

U izlaganjima opozicionih odbornika moglo je često da se čuje da je Toplana gubitaš za čije stanje odgovornost snosi rukovodstvo preduzeća i gradska vlast, a pominjano je i poskupljenje grejanja, kao i prevelika zaduženost Toplane i grada. Predsednik Odborničke grupe “Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane”, Zoran Tomić naglasio je da grad nije kreditno zadužen, kao i da Kruševac nije ni blizu gradovima koji imaju visoke cene grejanja.

Pored Toplane, opozicijoni odbornici u negativnom kontekstu pominjali su i druga javna prduzeća. Zamerali su loš rad i poslovanje. Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović naglasio je da graska vlast i rukovodstva javnih preduzeća rade savesno i u interesu svih građana.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je istakao da Grad Kruševac neće odustati od Gradske toplane, a pored toga je pohvalio sva javna preduzeća koja su prethodnu godinu završili sa dobitkom. Manojlović je tom prilikom naveo da je JKP „Kruševac“ ostvarilo profit od oko 14,7 miliona dinara, te kruševački Vodovo 97,6 miliona dinara i JP za direkciju i urbanizam ostvarilo dobit od 836.224 dinara.

Na početku sednice Skupštine grada konstatovan je prestanak mandata, na njen zahtev, odbornici Ivani Dimitrijević sa liste “Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane”, nakon čega je posle glasanja mandat potvrđen odborniku Radetu Petkoviću koji je pristupio odborničkoj grupi “Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane”.

U drugom delu zasedanja Skupštine grada Kruševca većinom glasova odbornika, Skupština je usvojila izveštaji o poslovanju dva Društva posebne namene Kruševac put i T G R, više polemike izazvala je tačka koja se tiče Predloga programa kontrole kvaliteta vazduha u Kruševcu od 2026. do 1028. godine, na predlog ovog programa stigla su dva amadmana koja odbornici nisu prihtili. Skupština je većinom glasova usvojila ovaj Program.

Odbornici su usvojili i više imovinskih rešenja, kao i Predlog odluke o mesnim zajednicama i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeće Vodovod Kruševac kojom se vrši izmena i dopuna programa poslovanja kruševačkog Vodovoda.

14. sednica Skupštine grada Kruševca završena je u 17.30.