Povećanje plata u prosveti i zdravstvu, veći i minimalac

U Srbiji će od danas plate u prosveti i zdravstvu biti više za pet odsto, a minimalna zarada uvećana sa dosadašnjih 457 na 500 evra ili za 9,4 odsto.

Sa ovim vanrednim povećanjem, plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biće veća od 106.000 dinara.

Prosečna plata medicinske sestre sada će biti veća od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći će 170.000 dinara.

Od početka godine plate u prosveti povećane su za 11 odsto, a prvo vanredno povećanje od pet odsto u ovoj godini bilo je 1. marta.

Očekuje se i redovno povećanje plata u prosveti od 1. januara 2026.