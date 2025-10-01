Redovna konferencija za medije Gradskog odbora Kruševac SNS

Danas je na snagu stupila odluka o povećanju minimalne cene rada za 9,4 odstokao i povećanje plata zaposlenima u zdravstvu i prosveti za 5 odsto. U narednom periodu očekuje se rast penzija, kao od 1. januar još jedno povećanje minimalne zarade, rekao je na redovnoj konferenciji za novinare Gradskog odbora SNS šef odborničke grupe Aleksandar Vučić Kruševac ne sme da stane, Zoran Tomić.

On je u nastavku govorio o jučerašnjoj sednici Skupštine grada. Tomić je pokazao i deo snimka zasedanja lokalnog parlamenta gde mu se obraća odbornik opozicije Predrag Petronijević i preti mu guranjem sendviča u usta. Tomić je pozvao Petronijevića da podnese ostavku u lokalnom parlamentu.

– Nastavljamo da se borimo za naš grad, da unapređujemo infrstrukturu, uslove za otvaranje novih radnih mesta i investicije, školovanje mladih ljudi, zaštitu životne sredine i da rešimo probleme koje nam građani kroz razgovore uznesu, zaključio je potpredsednik GO SNS i šef odborničke grupe Zoran Tomić.