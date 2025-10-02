Kruševačko pozorište počinje novu sezonu predstavom za decu RUŽNO PAČE

Kruševačko pozorište počinje novu pozorišnu sezonu u subotu četvrtog oktobra u 12 časova izvođenjem predstave za decu sa domaćeg repertoara RUŽNO PAČE.

U tku je rad na novoj predstavi Harolda Pintera IZDAJA u režiji Vladimira Ppoadića a poletkom novembra počinje rad i na novoj komediji JEDAN SLUGA A DVA GOSPODARA u ređiji Snežane Udicki najavljuje upravnik ove ustanove u kulturi Branislav Nedić.

DANI MILIJE VUKOVIĆA su od 23. do 29. oktobra a tokom ovog meseca na repertaoaru su i predstave PIDĐAMA ZA ŠESTORO, DUPLP GOLO, ČAROBNJAK IZ OZA i druge.