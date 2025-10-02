Kruševljanke u finalu “Ritma Evrope” 20. oktobra

Za 20. oktobar zakazano je finale muzičkog festivala „Ritam Evrope“ u Boru, gde će nastupiti i kruševačka akipa, koju čini 6 izuzetno talentovanih devojaka. Marta, Nađa, Lena, Staša, Sonja i Gala, predstaviće se pod rednim brojem 11, sa numerom „Queen of kings“ sa kojom se država Norveška predstavila na izboru za Pesmu Evrovizije 2023. godine.

Kancelarija za mlade Gradske uprave poziva Kruševljane da i ove godine podrže talentovanu, posvećenu i sjajnu ekipu koja će predstavljati grad Kruševac na ovom takmičenju.