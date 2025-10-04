КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Триптих цркава на Багдали, јединственом комплексу у изградњи

Духовна разгледница Града Крушевца много је богатија доласком Духовног Оца Епархије, нашег Владике Давида. То најбоље и сасвим очигледно, и из дана у дан све блиставије – сведочи комплекс Цркава на Багдали, који је у изградњи.
Са Благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, изградња Храмова на Багдали почела је пре више од десет година. Најпре је саграђена Ротонда, 2014. године. Посвећена је Светим Великомученицима Георгију и Димитрију, заједно. Овај Храм је реплика порушене Капеле на Ловћену – Његошеве Капеле. Она ја заправо почетак овог триптиха који још увек градимо. Црква Светог Јована Крститеља освештана је пре тачно десет година, на Дан Зачећа Светог Јована који се обележава 6. октобра. То је заиста био историјски дан, величанствен, дан за памћење. Грандиозни, трећи Саборни Храм на Багдали, посвећен је Светим Архангелима, гради се, по узору на Свете Архангеле Цара Душана код Призрена. Изградња је почела пре више од пет година, уз велику подршку Града Крушевца. Извођач радова је крушевачка “Техноградња”.
Овде сте увек добродошли, као и многи млади који долазе на Богослужења, породице са децом и пријатељима, гости и бројне делегације које посећују наш Царски Град Крушевац, стару српску Престоницу са савременим погледом у будућност. Овим речима дочекао је екипу „Светосавске баште“ Телевизије Крушевац јеромонах Сергије Радивојевић, који брине о триптиху цркава на Багдали, јединственом комплексу који је у изградњи и у којој сви Крушевљани, и многи дародавци и пријатељи Града – учествују. Видео објава која следи, део је Пројекта “Крушевац – центар Епархије са Троном Митрополита”, који се на Порталу РТК.РС реализује уз подршку Града Крушевца.