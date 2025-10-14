Ministar Gašić u novom domu borca sa Košara

Ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je danas sedmočlanu porodicu Gorana Milića, borca sa Košara, u njihovom novom domu, u selu Dedina kod Kruševca.

Tom prilikom, ministar odbrane čestitao je porodici Milić na useljenju u novi dom.

– Pokazujemo slogu i jedinstvo i da zajedno možemo mnogo toga. To je poruka svim kruševačkim boračkim udruženjima da zajedno možemo puno toga da uradimo u našem Kruševcu. Očekujem da do sledećeg Vidovdana uradimo i Dom boraca i da ih objedinimo pod jednim krovom. Želim da kroz ovakve projekte pomognemo porodicama koje su to zaslužile boreći se za našu lepu Srbiju – istakao je ministar Gašić.

U ime svoje porodice Goran Milić zahvalio je ministru odbrane, gradonačelniku Kruševca i izvođačima radova koji su pomogli da njegova porodica dobije novi dom.

Uz podršku ministra Gašića, na inicijativu Udruženja boraca Rasinskog okruga, započeta je izgradnja nove kuće za porodicu Milić, čijom izgradnjom je trajno rešeno njihovo stambeno pitanje. Porodica je do sada živela u trošnoj kući izgrađenoj 1935. godine.