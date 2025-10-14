Ministar Bratislav Gašić prisustvovao uručenju ključeva novog doma porodici Sremčević

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas uručenju ključeva novoizgrađene kuće porodici Sremčević iz Mesne zajednice Makrešane, čiji je dom potpuno izgoreo u požaru u julu ove godine.

Tom prilikom, porodici Sremčević ključeve novog doma uručio je predsednik Kluba privrednika Kruševca Dragan Anđelković.

Ministar odbrane istakao je da je posle velikih požara i porodicu Sremčević zadesila velika tragedija jer su izgubili celo svoje domaćinstvo.

– Tada smo obećali da ćemo da učinimo sve da dobiju novu kuću, do početka grejne sezone. Želim da se zahvalim Klubu privrednika grada Kruševca na donacijama, jer ovo je dokaz sloge i jedinstva da ovako teške situacije koje imamo na teritoriji grada Kruševca možemo samo zajedno da prevaziđemo, kao i da dođemo do rezultata i da pomognemo našim sugrađanima. Porodici Sremčević želim da u novom domu imaju što više lepih trenutaka. Republika Srbija i odbor koji vodi Darko Glišić reagovali su istog trenutka i uplaćeno je 3 miliona dinara kao pomoć za sanaciju štete, a Elektroprivreda Srbije uplatila je dodatnih 300 hiljada dinara – rekao je ministar odbrane.

Predsednik Kluba privrednika Anđelković naglasio je da su se članovi Kluba, nakon 7. jula kada je porodici Sremčević izgorela kuća, okupili u najkraćem roku i doneli odluku da im doniraju novu kuću. Izrazivši zadovoljstvo što je porodici Sremčević omogućeno da u novu kuću uđu u rekordnom roku, poželeo im je mnogo lepih trenutaka u svom novom domu.

Zorica Sremčević izrazila je zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Gašiću, gradonačelniku Grada Kruševca Ivanu Manojloviću, članovima Kluba privrednika Kruševca i svima koji su na bilo koji način doprineli izgradnji nove kuće za njenu porodicu.

Primopredaji ključeva porodici Sremčević prisustvovali su šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, predstavnici lokalne zajednice i brojni građani.