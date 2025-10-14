Polaganje venaca povodom Dana oslobođenja grada Kruševca

U okviru programa proslave Dana oslobođenja grada Kruševca, na spomenik Palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava od 1991. – 1999.god., koji su živote dali tokom rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, vence su položili ministar odbrane Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i predsednica Skupštine grada Dragana Barišić, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, predstvnici Policije, rezervnih vojnih starešina, boračkih udruženja i organizacija. Spomenik palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava postavljen u okviru Memorijalnog kompleksa “Slobodište”, a otkriven je 2018. godine.

Ministar odbrane Bratislav Gašić, rukovodstvo Grada i Okruga i pomenutih organizacija i Udruženja, položili su vence i na humke stradalih pripadnika Rasinskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda na Slobodištu, a u nastavku i na spomenik ratnicima i narodu kruševačkog kraja stradalim u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1918. godine, na trgu Fontana.