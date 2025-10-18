KNJIGA ZA VIKEND: Klasični svet u malim zalogajima

“Bacite stare prašnjave knjige o istoriji i umesto toga uronite u živu, zadihanu dušu sveta koji nam se čini
izuzetno bliskim. Čujte kako su Grci i Rimljani voleli, kako su se smejali i plakali. Neka vas zadive njihove tehnologije i visoke građevine, pročitajte neke stare već ispričane priče i čudite se preko kolikog dela zemaljske kugle su te drevne civilizacije prelazile. U vidu 101 očaravajuće laganog zalogaja, zakoračite i
sami doživite zapanjujući Klasični svet”.
Ovako, između osatlog, Mark Danijels uvodi čitaoce u knjigu “Klasični svet u malim zalogajima“, svojevrsni instant vodič kroz živopisni svet antičke Grčke i Rima.
Ova zabavna i pitka knjiga predstavlja savršen uvod u fascinantnu istoriju Grka i Rimljana. Omogućiće vam da otkrijete ljude, događaje, umetnost i mitologiju koji su zauvek oblikovali zapadnu civilizaciju. Od pionirskih škola grčke filozofije do dalekosežnog uticaja Rimskog carstva, koreni mnogih temelja naše savremene civilizacije sežu upravo u mediteransku Evropu tog doba.
Predstavljajući glavne aspekte antičkog sveta u preglednim i informativnim celinama, uz brojne mape i ilustracije, Klasični svet u malim zalogajima je idealan uvod za svakog čitaoca koji želi da sazna više o jednom od najzanimljivijih perioda u istoriji.
