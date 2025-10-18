KNJIGA ZA VIKEND: Klasični svet u malim zalogajima

“Bacite stare prašnjave knjige o istoriji i umesto toga uronite u živu, zadihanu dušu sveta koji nam se čini

izuzetno bliskim. Čujte kako su Grci i Rimljani voleli, kako su se smejali i plakali. Neka vas zadive njihove tehnologije i visoke građevine, pročitajte neke stare već ispričane priče i čudite se preko kolikog dela zemaljske kugle su te drevne civilizacije prelazile. U vidu 101 očaravajuće laganog zalogaja, zakoračite i

sami doživite zapanjujući Klasični svet”.