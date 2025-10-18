„Samo nek’ ide redom“ sutra ne sceni bioskopa “Kruševac”

Sutra će se u bioskopu „Kruševac“ Kruševac Geto publici predatsaviti urnebesnom tragi-komedijom „Samo nek’ ide redom“. Tekst je napisao Nikola Trišić, koji ujedno i igra jednu od glavnih uloga, a na sceni mu se pridružuju Đorđe Stojković, Nikola Milenković i Nemanja Janičić. Koreografiju potpisuje Jelena Ilkić.

Radnja predstave odvija se tokom večernjeg bdenja nad pokojnim dedom Svetislavom Tavčerom, kada se trojica unuka suočavaju sa sopstvenim slabostima, ambicijama i sećanjima, dok pokušavaju da opravdaju svoje pravo na nasledstvo. Komad, isprepletan humorom i apsurdom, na duhovit način prikazuje odnose u porodici i moralne dileme koje prate borbu za „dedičinu imovinu“.

Predstava će biti izvedena u dva termina, od 18 i 20 sati.