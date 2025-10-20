Ponovo radi Škola za psihofizičku pripremu trudnica

U Dispanzeru za đene Doma zdravlja Kruševac, ponovo radi sredom od 10 časova Škola za psihofizičku pripremu trudnica, za koju je neophodno prijaviti se nekoliko dana unapred.

Organizovani su razgovori za ginekologom, psiholog i lekarima drugih specijalnosti. U našoj zemlji aktuelna je a iakcija Ministarstva zdravlja što se tiče obaveznih skrinong pregleda za žene starosti od 50 do 69 godina starosti.

Tokom oktobra meseca borbe protiv raka dojke svke srede organizujemo od 13 do 15 časova za pacijentkinje koje nemaju overenu zdravstvenu knjižicu preglede, ultrazvuk dojke i mamografiju-kaže dr Marija Baltić direktorka Doma zdravlja Kruševac.