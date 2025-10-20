Šesti FESTIVAL ZDRAVE HRANE, prijatelj manifestacije kompanija Nestlé Srbija

Na platou ispred Kulturnog centra Kruševac, održan je šesti po redu FESTIVAL ZDRAVE HRANE u organizaciji pomenute ustanove u kulturi i Udruženja biologa Kruševac.

Prijatelj ove tradicionalne manifestacije bila je kompanija NESTLE SRBIJA. U okviru svoje zone, ova kompanija predstavila je deci značaj zdravog rasta i razvoja ali i kuvar praktičnih i ukusnih recepata pod nazivom ZDRAVO KLOPAJMO.

Na FESTIVALU ZDRAVE HRANE učestvovale su brojne kruševačke škole, vrtići, Kolo srpskih sestara, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti i druge ustanove i udruženja.

Za decu i njihove roditelje su organizovane edukativne i zabavne radionice a cilj je da se svake jeseni skrene pažnja da zdrave navike treba stvarati od detinsjtva konzumiranjem zdravih namirnica, redovnim sportskim aktivnostima, hidratacijom organizma i sa dovoljno dobrog sna.