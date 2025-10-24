КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: ХОР СВЕТИ КНЕЗ ЛАЗАР – ГЛАС ВЕРЕ И СВЕТЛОСТИ КРУШЕВЦА

Основан 1991. године при Цркви Лазарици у Крушевцу, са благословом Његове Светости блаженопочившег Патријарха српског Господина Иринеја. У то време Његова Светост, био је Владика нишке Епархије, којој је Крушевац припадао све до установљења Епархије крушевачке, Одлуком Сабора Српске Православне Цркве 2010. године, и Хиротонијом и Устоличењем Владике Давида, 24. јула 2011. године у Саборном Храму Светог Ђорђа у Крушевцу.
Oвај пројекат је суфинансиран из Буџета Града Крушевца. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
Духовни Отац Епархије, Његово Високопреосвештенство Архиепископ и Митрополит крушевачки више пута је у емисији „Светосавска башта“ Телевизије Крушевац говорио о значају светосавске културне баштине и значајној улози Хора „Свети Кнез Лазар“ за духовно усавршавање и образовање младих.
Музикотерапија, честа је реч коју наш Владика Давид упућује свим Крушевљанима говорећи о значају духовне музике и хорског певања, током Литургије, као и на бројним наступима и фестивалима.
Чланови Хора „Свети Кнез Лазар“, од оснивања 1991. године, за све Крушевљане су амбасадори културе због наступа на академијама и фестивалима који негују српски национални идентитет, Веру и традицију Светих Предака Немањића и Лазаревића. И сам назив Хора, који је основан и ради при Дворској Цркви Кнеза Лазара, Лазарици, која је срце и душа нашег старе српске престонице, Крушевца, већ говори о поштовању трајних породичних, културних, историјских, националних вредности.
Хор „Свети Кнез Лазар“ је и пријатељ наше медијске куће Радио Телевизије Крушевац, чији је телевизијски програм почео са радом исте, 1991. године, на Видовдан. Од тада, па све до данашњих дана, Хор „Свети Кнез Лазар“ и Телевизија Крушевац, сарађују. Континуирано бележимо рад Хора „Свети Кнез Лазар“.
Чести су гости у нашим програмима, који су свакако обогаћени њиховом песмом и наступима. У наредној 2026. години, и Хор и РТК, заједно – свако на свом задатку, али свакако саборно и креативно, обележавамо 35 година рада.
Специфичност Хора је да су увек расположени за сарадњу, добре воље и распевани, тако да често снимамо и њихове пробе у Амфитеатру Духовног центра Лазарице.
Хор се непрестано усавршава, програм је све богатији, чланови воле честе наступе и поклоничка путовања, и веома је важно да се сваке године уписују нови, млади чланови.
Хор „Свети Кнез Лазар“ већ више од три деценије стоји као живи сведок снаге духовне музике и светосавског предања.
Основан у време када је вера тражила свој глас, овај хор постао је симбол духовне културе Крушевца, чувар молитвеног певања и мост између традиције и савремености.
Диригенткиња хора, госпођа Ружица Вешковац, од оснивања до данас, са љубављу и преданошћу води овај састав кроз све изазове и радости музичког служења. Њен рад представља истинско сведочанство како се дисциплином, знањем и вером може градити духовни идентитет једног града и једне Епархије.
Хор делује при Цркви Лазарици, древном и светом храму који чува успомену на Косовски завет и лик Светог Кнеза Лазара. У том простору, у коме се молитва претвара у песму, хор већ деценијама исписује најлепше странице духовне музике Крушевца.
Састав хора чине три целине: мешовити хор, мали дечји хор, и најмлађи састав под називом „Колибрићи“. На тај начин, хор није само музичка заједница већ и школа живота, место где деца и одрасли заједно уче како се песмом може славити Бог и човекољубље.
Посебно је значајна сарадња са Музичком школом „Стеван Христић“ из Крушевца, која је донела многе заједничке концерте, академије и музичке сусрете. Заједно су наступали на Светосавским академијама, свечаностима у част Видовдана и Сретења, као и на бројним манифестацијама духовне и културне традиције града.
Сваке године Хор приређује традиционални Божићни концерт, који представља један од најлепших догађаја у културном животу Крушевца. Концерт се реализује у сарадњи са Градом Крушевцем, уз подршку Епархије крушевачке и благослов свештенства.
Хор „Свети Кнез Лазар“ је током свог дугогодишњег постојања добитник бројних признања и награда, а својим наступима обогатио је фестивале у Паризу, Републици Српској и многим градовима Србије и Европе.
Свака њихова изведба носи у себи не само музичку вредност, већ и молитвени трептај који утишава свет и призива мир.
У свом раду, хор следи духовно руководство и благослов Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, чија реч и пример надахњују све чланове да кроз песму сведоче веру, љубав и јединство.
Хор „Свети Кнез Лазар“ остаје као светла тачка културног и духовног живота Крушевца, као живи доказ да вера може певати, да музика може бити молитва, и да из тишине храма може да одјекне песма која осветљава читав град.
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Хор „Свети кнез Лазар“ из Крушевца, од оснивања 1991. године, активно учествује на литургијама, свечаностима и бројним музичким и духовним манифестацијама у земљи и иностранству.
Познат по високом уметничком квалитету и изузетној интерпретацији духовне музике, хор је током више од три деценије остварио велики број наступа и освојио значајна признања.
Хору „Свети Кнез Лазар“ припала је Прва награда у категорији црквених хорова на 10. Међународном фестивалу хорова у Гродну у Белорусији, фебруара 2011. године.
Такође, Хору је додељена и Специјална повеља на Фестивалу духовне музике „Музички едикт“ у Нишу, 2018. године.
Имали су запажено гостовање на хорској слави у Бањи Ковиљачи, септембра 2015. године.
Изузетан је био наступ Хора „Свети Кнез Лазар“ у Дому војске Србије у Београду, октобра 2014. године, поводом 100 година од смрти Стевана Стојановића Мокрањца.
Крушевљани су још увек под утиском величанствене духовне вечери која је недавно, у част Кнегиње Милице, организована у Амфитеатру Цркве Лазарице, уз подршку Града Крушевца и Фондације за српски народ и државу. Било је то учешће Хора „Свети Кнез Лазар“ на манифестацији „Под небом Лазаревог града“ , 4. октобра.
Редовни су наступи Хора „Свети Кнез Лазар“ на Светосавским академијама у Крушевачком позоришту и у порти Цркве Лазарице.
Хор је више пута учествовао и највиша признања освајао на Фестивалу „Хорови међу фрескама“.
Бројна су међународна гостовања, у Паризу, Аустрији, Румунији, Словачкој, Белорусији, у региону, Републици Српској, Црној Гори, укључујући честе концерте у Грчкој (октобар 2023).
У припреми је Монографија Хора „Свети Кнез Лазар“ која ће детаљно објединити сва признања, награде и наступе.
Такође и узвишену делатност Хора „Свети Кнез Лазар“, који већ скоро 35 година непрестано дарује молитвом, песмом, добротом и спремношћу на сарадњу на путу музичког и културног светосавског стваралаштва.
Светлост, рад и дисциплина, увек побеђују и то су синоними за рад Хора „Свети Кнез Лазар“.
Текст је део пројекта „Крушевац – центар Епархије са троном Митрополита“, реализованог у сарадњи са Градом Крушевцем на порталу РТК.рс.