Ovog vikenda počinje zimsko računanje vremena

Letnje računanje vremena u 2025. godini završava se u nedelju, 26. oktobra u 3 sata, tako što se vreme u 3 sata računa kao 2 sata.

Na osnovu Zakona o računanju vremena, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad.

Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.

Pomeranje sata uvedeno je radi boljeg iskorišćavanja dnevne svetlosti i uštede energije. Iako se u Evropskoj uniji (čiji se propisi prate i u Srbiji) već godinama razgovara o ukidanju pomeranja sata, države članice još uvek nisu postigle dogovor oko toga da li trajno zadržati letnje ili zimsko vreme. Zbog toga se praksa nastavlja najmanje do 2026. godine.